Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС.

«Гам-КОВИД-Вак-Д Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди противопоказаний наблюдаются гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, возраст до шести лет.

Вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии в случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний.