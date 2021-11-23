«Продажа антибиотиков без рецепта запрещена законом».

Oб этом на «круглом столе», посвященном неделе просвещения, сказала начальник отдела общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Назифа Мурсалова.

По ее словам, несмотря на это, встречаются случаи продажи данных лекарств без рецепта: «Это происходит не из-за пробелов в законодательстве, а из-за недостатков в контроле над исполнением законов. Трудности, с которыми мы столкнулись во время пандемии, тоже показали, что нужно принимать меры для того, чтобы законы работали правильно. Этому может способствовать применение электронных рецептов. Без проведения мониторингов невозможно решить эту проблему. Нужно чтобы все организации координировали свои усилия в этой работе».