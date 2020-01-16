Минздрав обратился к населению в связи с новым вирусом

Обнародованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Азербайджана о международных поездках и торговле в связи с распространением пневмонии, причиной которого является новый коронoвирус в Китае.

В заявлении говорится:

31 декабря 2019-го года в городе Вухан провинции Хубэй Китая обнаружена пневмония, имеющая неизвестную этиологию. 9 января правительство Китая сообщило, что причиной пневмонии является неизвестный до сих пор новый короновирус.

Основными симптомами и признаками болезни на данной территории являются температура, у некоторых пациентов на рентгенографии грудной клетки наблюдается инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.

Предварительные исследования показывают, что болезнь не передается от человека к человеку.

В заявлении говорится, что хотя причиной пневмонии кажется новый короновирус, потенциал и форма его передачи пока неизвестны. Поэтому при поездках в названные регионы и оттуда для сокращения риска острого респираторного заболевания рекомендуется: не входить в контакт с лицами, страдающими ОРЗ; регулярно мыть руки, избегать близкого контакта с живыми и мертвыми фермерскими или дикими животными; пассажиры, имеющие признаки ОРЗ, при кашле должны держать дистанцию, прикрывать рот одноразовыми салфетками при кашле и чихании, мыть руки.