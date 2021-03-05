Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB обратились к гражданам, которые будут вакцинированы

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» в настоящее время проводится вакцинация против COVID-19 лиц в возрасте 50 лет и старше.

Oб этом говорится в совместной информации Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Указанные лица должны войти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и, воспользовавшись электронной услугой «COVID-19 vaksin randevu», занять онлайн очередь для вакцинации против коронавируса: «Однако некоторые граждане обращаются прямо в медицинские учреждения, не заняв онлайн очередь. Во избежание таких случаев еще раз просим граждан занять онлайн очередь для вакцинации против коронавируса на сайте https://randevu.its.gov.az/ и прибывать в медучреждение в назначенное для них время.

Лица, испытывающие трудности с регистрацией посредством электронной услуги, могут позвонить в территориальную поликлинику, и работники медучреждения помогут им занять онлайн очередь».