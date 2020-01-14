Минздрав: «»Дормофол» не импортируется в Азербайджан»

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана внес ясность в отзыв Турцией лекарственного препарата «Дормофол».

Как сообщили Report в министерстве, после того как один из восьми пациентов городской больницы Испарты в Турции, которым провели эндоскопию и колоноскопию, скончался от укола анестезии, Минздрав этой страны занялся разбирательством.

«Агентство по лекарственным средствам и медицинской технике Министерства здравоохранения Турции отозвало препараты интравенозной инъекции 1%-ый и 2%-ый «Доромофол», содержащий сильнодействующее вещество «профорол».

По предварительным данным, причина связана с качеством лекарственных препаратов. Доводим до сведения населения и медработников, что данные лекарственные препараты не прошли госрегистрацию в Азербайджанской Республике и не были импортированы в страну. Соотношение риск-польза лекарственных препаратов с содержанием профорола положительное и их безопасность контролируется отделом фармаконадзора Центра аналитической экспертизы Минздрава», — отмечается в информации.

| 2020-01-14T13:33:50+00:00 14 января 2020, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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