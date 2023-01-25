Вирусное заболевание первые 5-6 дней может протекать в более острой форме.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, педиатр Акпер Гулиев.

По его словам, возникающие по истечении этого периода какие-либо симптомы и боли являются следствием бактериальной инфекции, и в этом случае следует обратиться к врачу и пройти лечение.

Гулиев подчеркнул, что если высокая температура держится больше пяти дней, это представляет опасность для детей и требует медицинского вмешательства.

«Если температура у ребенка не снижается более 4-5 дней, несмотря на применение жаропонижающих средств, необходимо пройти обследование», — сказал педиатр.