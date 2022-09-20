Министерство юстиции США просит Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине.

Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам.

По его словам, имущество и деньги пойдут на возмещение ущерба, который несет Украина из-за полномасштабной войны на ее территории.

«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба в Украине», — сказал Адамс.

Он отметил, что разблокирование процесса требует «внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов».

«Как правило, существующие законодательные и регулирующие органы требуют, чтобы конфискованные средства использовались для выплаты компенсаций жертвам преступлений, лежащих в основе конфискации, и для правоохранительных целей», — отметил Адамс.

Напомним, это происходит на фоне сегодняшних заявлений оккупантов о подготовке ряда незаконных референдумов о присоединении украинских территорий к России.

(УНИАН)