Министерство юстиции Португалии подтвердило, что российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство страны, пишет i24NEWS со ссылкой на ведомство.

«Институт реестров и нотариата (IRN) подтверждает наличие процедуры натурализации на имя Романа Абрамовича», который получил «положительное решение 13 апреля», — сообщили в министерстве.

Информация о том, что Абрамович получил португальское гражданство, впервые появилась 18 декабря. Издание Publico сообщало, что Абрамович стал обладателем португальского паспорта якобы как потомок евреев-сефардов. Согласно информации газеты, гражданство было предоставлено 55-летнему бизнесмену в апреле текущего года.

В СМИ пояснили, что россиянин является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он выступал.