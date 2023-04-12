Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Армении, Испании, Китая, с Мальты, из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сингапура, Сирии, Турции и Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

В санкционный список вошли 10 структур из России, одна из Армении, одна из Испании, 12 из Китая, одна с Мальты, две из ОАЭ, одна из Сингапура, одна из Сирии, одна из Турции и две из Узбекистана. Среди них, в частности, расположенная в Екатеринбурге группа компаний «Промэлектроника» — один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России.