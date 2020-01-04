Минск и Москва приступили к оформлению контракта на поставку нефти

Минск и Москва приступили к оформлению документов по поставкам первой партии российской нефти в Беларусь по цене без премии поставщикам. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что достигнутые с Москвой договоренности, а также существующие ресурсы позволят белорусским нефтеперерабатывающим заводам функционировать бесперебойно в январе 2020 года.

| 2020-01-04T17:09:14+00:00 4 января 2020, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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