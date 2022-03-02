Подразделения украинской армии добровольно оставили населенные пункты Токмак и Васильевка, сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», — сказал Конашенков.