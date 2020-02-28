Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сказали в ведомстве.

В министерстве сообщили, что 27 февраля группировка террористов «Хайят Тахрир ан-Шам» (одно из название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») в зоне деэскалации «Идлиб» попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В ведомстве отметили, что в течение суток российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) «постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов». Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун «не было и не должно было находиться», подчеркнули в Минобороны.

Российский ЦПВС, чтобы исключить любые угрозы безопасности в результате ответного огня сирийских войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям, находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, уточнили в Минобороны.(ТАСС)