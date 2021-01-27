Минобороны представило кадры из села Гёярчинвейселли Джабраильского района View Larger Image Редакция| 2021-01-27T10:22:02+04:00 27 января 2021, 11:07| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕОМинобороны представило видеорепортаж из села…Видеорепортаж из села Деджал Джабраильского районаМинобороны представило видеокадры из села Алмалыг… В рубрике Российских миротворцев привили от коронавируса Gallery Российских миротворцев привили от коронавируса 27 января 2021, 11:58 Навальніца над Беларусью и Россией Gallery Навальніца над Беларусью и Россией 27 января 2021, 11:41 Минобороны РФ: Военнослужащие прошли подготовку для работы в Российско-Турецком центре в Карабахе Gallery Минобороны РФ: Военнослужащие прошли подготовку для работы в Российско-Турецком центре в Карабахе 27 января 2021, 10:50 Франция не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия Gallery Франция не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия 27 января 2021, 09:12 Байден обсудил Россию и Ирак с генсеком НАТО Gallery Байден обсудил Россию и Ирак с генсеком НАТО 27 января 2021, 08:15