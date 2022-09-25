«Распространенная в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы провокационных обстрелах со стороны подразделений Азербайджанской армии в направлении Басаркечярского района и ранении наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военных, не отражает действительности и полностью ложная».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Это очередная информационная провокация противоположной стороны. Мы категорически опровергаем эту информацию. Потерь и пострадавших среди боевой техники и личного состава нет», — отметили в оборонном ведомстве.