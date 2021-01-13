Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня

Министерство обороны Азербайджана категорически опровергло распространенную сегодня армянскими СМИ информацию о том, что ВС Азербайджана якобы нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий армянского оккупационного контингента Вардан Вачаганович Киракосян (2000 г.р.).

Об этом сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Азербайджанская армия строго придерживается требований трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Никакого нарушения прекращения огня со стороны азербайджанской армии не было», — сказал Вагиф Даргяхлы.

| 2021-01-13T18:26:15+04:00 13 января 2021, 18:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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