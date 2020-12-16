Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Шихалиагалы Джабраильского района View Larger Image Редакция| 2020-12-16T12:05:24+04:00 16 декабря 2020, 12:47| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Минобороны представило видеорепортаж из села…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Видеорепортаж из села Деджал Джабраильского района В рубрике «Алиев и Эрдоган предложили Армении спасительный вариант» Gallery «Алиев и Эрдоган предложили Армении спасительный вариант» 16 декабря 2020, 12:31 Армяне пытались осквернить стену Джона Леннона в Праге Gallery Армяне пытались осквернить стену Джона Леннона в Праге 16 декабря 2020, 12:14 Ереван сообщил о потере связи с личным составом нескольких позиций в Карабахе (обновлено) Gallery Ереван сообщил о потере связи с личным составом нескольких позиций в Карабахе (обновлено) 16 декабря 2020, 11:57 Кямаледдин Гейдаров: По завершении оценки ущерба начнется непосредственно восстановление домов Gallery Кямаледдин Гейдаров: По завершении оценки ущерба начнется непосредственно восстановление домов 16 декабря 2020, 11:40 МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище Gallery МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище 16 декабря 2020, 11:24