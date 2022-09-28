Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Распространяя такого рода сообщения, военное ведомство Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной.

Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника», — отмечается в информации.