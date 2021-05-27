Министерство обороны Азербайджана сообщило, что попытку диверсионного проникновения на территорию страны пытались осуществить две группы армянских военных, в одной из них было 9 военнослужащих, во второй – 15.

«27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении совершили попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана. Их целью являлось минирование азербайджанских территорий и проведение прочих провокационных действий»

По данным ведомства, по предварительным сведениям, две группы армянских диверсантов перешли границу, в одной из них было 9 военнослужащих, во второй – 15.

«Подразделения ВС Азербайджана контролировали передвижение диверсионных групп и начали операцию по их обезвреживанию, как только армянские диверсанты приступили к минированию путей снабжения. В результате операции из одной группы были взяты в плен четверо армянских диверсантов, включая одного офицера, из второй группы – еще двое. Остальные диверсанты вернулись на армянскую территорию», — подчеркивает ведомство.

Минобороны Азербайджана также опубликовало географические координаты местности, где были задержаны армянские диверсанты — N 40°09′06″; E 45°58′07″.