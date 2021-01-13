Минкультуры провело онлайн-встречу по созданию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы

При организационной поддержке Министерства культуры 11 января была проведена онлайн встреча в связи с подготовкой содержания Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщили АПА в министерстве, в своем выступлении на встрече заместитель министра культуры Севда Мамедалиева рассказала о работе, проделанной министерством в связи с выполнением распоряжения президента Азербайджанской Республики №2316 от 3 декабря 2020 года о создании в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

На встрече также было отмечено, что по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Министерству культуры поручено подготовить содержание Музея Победы и создать в связи с этим Рабочую группу.

Участники встречи провели предварительные обсуждения и обмен мнениями в связи с разработанной в течение короткого периода концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Также был обсужден первичный проект Плана мероприятий по сбору материалов с целью создания комплекса и музея.

Отметим, в ближайшее время планируется проведение встреч Рабочей группы, которая будет создана при Минкульте, в более расширенном составе.