Министерство обороны США сообщило, что глава ведомства Ллойд Остин провел телефонные переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу впервые с середины февраля.

Стороны обсудили украинскую проблематику. Пентагон подчеркнул, что Остин призвал Шойгу немедленно прекратить огонь в Украине и подчеркнул важность сохранения линий коммуникаций между военными министерствами двух стран.

В Минобороны РФ подтвердили факт беседы и рассказали, что министры обсудили «актуальные вопросы международной безопасности», включая Украину. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В середине апреля Ллойд Остин предпринял попытку связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу, но у него не получилось.

До этого официальный представитель Минобороны США Джон Кирби говорил, что Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отказываются общаться с Остином и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.