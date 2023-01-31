Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева руководитель аппарата Министерства науки и образования Гасан Гасанли назначен заместителем министра науки и образования.

Как сообщили Caliber.Az в министерстве, Гасан Гасанли родился в 1991 году в городе Нахчыван. В рамках Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2009-2013 годах он прошел обучение в Бристольском и Кембриджском университетах Великобритании в бакалавриате и магистратуре по специальностям «Общественная политика» и «Политические науки». В 2015-2016 годах проходил действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Гасан Гасанли работал в Министерстве науки и образования Азербайджана в качестве специалиста, начальника сектора, советника министра, заместителя руководителя аппарата и председателя правления Агентства по обеспечению качества в образовании. С июня 2021 года по 30 января 2023 года занимал должность руководителя аппарата Министерства науки и образования.

Владеет английским и русским языками. Женат, имеет двоих детей.