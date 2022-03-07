Министерство обороны Украины сообщает о значительном прогрессе в поставках оружия из-за рубежа, который будет «сюрпризом» для россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, российские войска пытаются сосредоточить силы и средства для новой волны атак. В первую очередь на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

«Я не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это деликатный момент. Пусть противника ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс. Кроме того, в течение последних трех дней уже доставлено более 50 тысяч шлемов и бронежилетов. Мы «перехватываем» у поставщиков уже пошитую форму для армий стран НАТО. Пусть наша защита будет одета по-разному», — приводите его слова Украинская правда.

При этом Резников сообщил, что пока у россиян перевес на море и в воздухе.