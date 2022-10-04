Армения должна прекратить провокации.

Как сообщает #, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, находящийся с визитом в Азербайджане.

Он подчеркнул, что Армения должна сосредоточиться на региональном сотрудничестве и принять протянутую ей руку мира.

Х.Акар почтил память азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций, совершенных Арменией на границе 12-13 сентября, и пожелал выздоровления раненым.

«Турция всегда вместе с Азербайджаном. Азербайджан никогда не был одинок», — подчеркнул Х. Акар.