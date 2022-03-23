Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 23 марта лично посетил Киев для встречи с украинским коллегой, несмотря на боевые действия в окрестностях столицы и угрозу ракетных ударов. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега сообщили в Twitter.

«Литва поддерживает Украину не только на словах. Личный визит Арвидаса Анушаускаса – это свидетельство последовательной поддержки Украины правительством и народом Литвы», – прокомментировал Резников, напомнив, что Литва первой передала Украине переносные ЗРК Stinger.

Последний раз до этого Анушаускас был в Киеве в декабре 2021 года.