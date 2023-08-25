Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил в интервью CNBC, что страна не зависит от поставок нефти из других государств, в том числе из РФ.

По его словам, Индия получала дисконт в размере $15 или $30 за баррель нефти из РФ, но скидки также предоставляли «многие продавцы».

Министр также отметил, что Индия стала больше топлива импортировать из стран Ближнего Востока, в том числе из Ирака.

«Мы диверсифицировали поставки. Раньше мы закупали нефть у 27 источников — теперь у 39», — сказал Пури.