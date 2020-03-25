Министерство молодежи и спорта обнародовало план мероприятий в связи с переносом Олимпиады

В связи с переносом Летней Олимпиады Токио-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет приняли совместное заявление, в котором отмечено, что в связи с переносом Игр на 2021 год в нашей стране будут осуществлены следующие мероприятия:

— в течение года, оставшегося до начала Игр, подготовка будет проводиться по заранее намеченному плану;

— будет продолжено выполнение программы, направленной на поддержание формы спортсменов, достигших пика формы в 2020 году;

— составление федерациями списка запасных спортсменов;

— усиление работы с молодыми и перспективными спортсменами;

— продолжение учебно-тренировочных сборов спортсменов в условиях карантина после проверки состояния здоровья и тестирования, а также в дальнейшем под контролем специалистов. (аpasport.az)