Минэкологии Азербайджана: Большая часть общества одобряет запрет охоты

Азербайджанская общественность неоднозначно относится к охоте. Большинство считает, что это совершенно неверное, вредное для природы, негуманное занятие, и поэтому одобряют запрет охоты, сказал директор Департамента по сохранению биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, другая часть общества считает охоту традиционным занятием, видом отдыха, и потому против ее запрета.

Ализаде полагает, что проведение международного форума «Устойчивая охота в Азербайджане: риски и возможности» в Баку при организации азербайджанского представительства Всемирного фонда по охране дикой природы (WWF) имеет большое значение: «Думаю, что проведение форума на эту тему актуально. У министерства экологии многофункциональная роль в этой сфере. С одной стороны минэкологии поддерживает охрану дикой природы, регулярно принимает надлежащие меры в этой сфере, а с другой — регулирует ее т.е., и охраняет природу, и разрешает охоту. Поэтому министерство заинтересовано в том, чтобы соблюдался разумный баланс. В форуме ожидается участие известных специалистов международного уровня. Мы с большим энтузиазмом будем участвовать в этом мероприятии, выскажем свои мнения».

Ализаде также внес ясность в вопрос, когда будет дано разрешение на охоту в стране: «Охотничий сезон в Азербайджане регулируется в зависимости от биологических особенностей животных. Охотничий сезон 2019-2020 года объявлен открытым. В конце февраля или в первую неделю марта и до следующего охотничьего сезона охота будет запрещена. Сезон вновь откроется в конце мая — начале июня».(trend)