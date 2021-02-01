Милли Меджлис одобрил внесение всей табачной продукции в список подакцизных товаров

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в первом чтении одобрил внесение всей табачной продукции в список подакцизных товаров.

В этой связи на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента вынесена на обсуждение поправка в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, предусматривается повышение ставок акцизов как на производство, так и на импорт табачных изделий, и внесение трубочного табака, а также табака и табачных изделий, предназначенных для курения, жевания, абсорбции, нюханья, всех видов кальянов в список подакцизных товаров.

Поправка была принята в первом чтении путем голосования.

| 2021-02-01T18:41:49+04:00 1 февраля 2021, 20:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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