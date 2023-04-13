Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил в Польше престижную неправительственную премию Promethean, учрежденную в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.

“От имени жюри я хотела бы поблагодарить президента Саакашвили за его дружбу и верность идеалам. И я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло”, – заявила на церемонии депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Анна Фотыга.

Награду для Саакашвили Фотыга передала в руки его матери Гиули Аласания и другу экс-президента, французскому писателю и журналисту Бернару Анри Леви.

“Имя Леха Качиньского имеет для нас большое значение, потому что мой сын и президент Качиньский были друзьями… Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить. Большое спасибо за все”, – заявила Гиули Аласания. (newsgeorgia.ge)