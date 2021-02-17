Миграционная служба Азербайджана о документах для вылета в ряд стран

Определен перечень документов, которые будут требоваться от граждан, вылетающих из Азербайджана в Турцию, Россию, Украину и Грузию.

Об этом сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, свидетельство об отрицательном тесте (методом PCR) на COVID-19, сданном за 48 часов до вылета в Россию, Украину, Турцию и Грузию, должно быть на русском и английском языках соответственно. Для детей до 6 лет в этом случае результат теста не требуется.

Лица, вылетающие в Украину, дополнительно должны представить свидетельство о страховании и разрешение на проживание в Украине, или, если они не являются членами семьи гражданина Украины, документ о материальном положении (справка банка и др.).

Лица, вылетающие в Грузию, должны представить документ о том, что прошли полную вакцинацию (получили две дозы вакцины).

Глава Службы добавил, что те, кто хочет путешествовать наземным транспортом, должны обратиться за соответствующей информацией в посольства (консульства) этих государств в Азербайджане.