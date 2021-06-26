Иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности, сообщает TACC.

В пресс-центре МВД России пояснили, что мигрант, подписывая соглашение, подтверждает, что информирован о последствиях несоблюдения установленных правил, а также соглашается не причинять ущерб России.

Подписание соглашения о лояльности иностранными гражданами будет происходить одновременно с подачей заявления о выдаче визы на въезд в РФ.