Власти Ирана должны немедленно прекратить поставки оружия России для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о «внешнем влиянии». Об этом в субботу, 24 сентября, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии украинским СМИ.

Он также ответил на заявление Ирана о влиянии «третьих сторон», которые якобы стремятся разрушить отношения между Украиной и Ираном.

«Единственной «третьей стороной» являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной», — сказал Николенко.

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Украины лишило иранского посла аккредитации, а также сократило количество дипломатов в посольстве Ирана в Киеве. А сегодня представитель МИД Ирана заявил о нейтралитете в войне.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что роль Ирана в российско-украинской войне не останется без ответа западных стран, реакция обязательно последует.