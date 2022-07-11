МИД Украины призвал Канаду пересмотреть решение о возвращении Германии отремонтированной турбины для «Северного потока» в целях сохранения санкционного давления на Россию.

«11 июля в МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока — 1», — говорится в комментарии, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Украины призвал Канаду пересмотреть данное решение в целях сохранения санкционного давления на Россию. «Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы», — заявили в ведомстве.

Соединенные Штаты, напротив, поддерживают решение Канады вернуть Германии турбину, говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.