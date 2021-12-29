МИД Украины призвал Грузию не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили обратно в тюрьму из военного госпиталя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», — подчеркнули в министерстве.

В МИД призвали относиться к Саакашвили, который также является гражданином Украины, «с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью».

Ранее Саакашвили упал в обморок, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму.