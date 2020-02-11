МИД Турции сообщил, что Эрдоган и Путин проведут переговоры по Идлибу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о планах президента Турции Тайипа Эрдогана провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Идлибе. Министра цитирует телеканал NTV.

«Гаранты перемирия в Сирии — Россия и Иран — должны остановить нападения режима. Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор», — сказал он. Чавушоглу не уточнил, когда может состояться разговор и по чьей инициативе.

Министр добавил, что Анкара «всегда соблюдала все обязательства, под которыми подписывалась». «Ввиду ситуации с нападениями в Идлибе мы продолжаем контакты с партнерами из России. К нам приезжала российская делегация обсуждать эти вопросы. Но пусть все знают: мы ни за что не оставим без ответа гибель наших солдат в Сирии», — указал Чавушоглу.

Пять турецких военнослужащих погибли в понедельник в результате обстрела в Идлибе. (ТАСС)