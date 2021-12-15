«Считаем, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, и конечно, помогла бы формированию здоровой атмосферы добрососедства, доверия в регионе и между странами, народами».

Oб этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С этой точки зрения мы приветствуем настрой Анкары и Еревана запустить двусторонний диалог. На наш взгляд, назначение сторонами для этой цели специальных представителей является логичным и разумным шагом. Мы со своей стороны готовы всячески этому процессу содействовать», — подчеркнула представитель МИД России.

M.Захарова также рассказала о первом заседании Консультативной региональной платформы «3+3», которое состоялось 10 декабря в Москве: « На встрече в этом формате также приняли участие представители Армении и Турции. На наш взгляд, этот формат также содействует сближению Армении и Турции. Еще раз подчеркну, что мы будем способствовать и приветствовать любые шаги со стороны Турции и Армении, которые помогали бы построению взаимного доверия».