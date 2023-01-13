Переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми, без посредников. Это было бы лучшим вариантом, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева.

Дипломат обратил внимание на то, что в прошлом году переговоры с украинской стороной были именно прямыми. «До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — напомнил Полищук.