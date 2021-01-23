МИД РФ уведомил посольство США об ответе при попытке «осветить» акции за Навального

В МИД России заявили, что попытки посольства США в Москве «освещать» несанкционированные акции будут расценены как вмешательство во внутренние дела. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что такая позиция диппредставительства совпадает с «провокационными доктринальными установками Вашингтона», которые «стимулируют «протесты в странах с неугодными им правительствами».

Кроме того, в министерстве добавили, что данные действия американского посольства могут повлечь за собой соответствующую реакцию со стороны российских властей.

Там также подчеркнули, что публикация на сайте диппредставительства США выходит за грани беспокойства об американских гражданах, находящийся на территории России.

Отметим, что 23 января по всей России планируется проведение митингов за освобождение Навального.