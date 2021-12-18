Москва готова к переговорам с Вашингтоном по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», – подчеркнул дипломат.

По его словам, американские власти на сегодняшний день не готовы отказаться от собственных шаблонов, чтобы улучшить ситуацию в отношениях с российской стороной.

«Такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было. Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось — и не в лучшую сторону», – отметил заместитель министра.

Напомним, 18 декабря Россия официально из Договора по открытому небу, соответствующее решение было принято после того, как из соглашения вышли Соединенные Штаты (aif. ru)