МИД РФ: «Москва не намерена уговаривать США оставаться в ДОН»

Россия не намерена уговаривать США оставаться в Договоре по открытому небу (ДОН). С таким заявлением выступил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев, передает RT.

По его словам, ранее участники международный дискуссионный клуб «Валдай» предложили устранить существующие претензии в рамках так называемой малой группы экспертов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия приглашает в эту группу в том числе Соединенные Штаты, пока они не выйдут из Договора по открытому небу.

По словам Бушуева, пока все опции открыты, но в дальнейшем шаги будут регулироваться на основе взаимных интересов. Он отметил, что Москва не собирается уговаривать США, решение о выходе из договора — их.