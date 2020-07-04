МИД РФ допустил развал ДОН по «эффекту домино»

Россия допускает, что Договор по открытому небу (ДОН) может развалиться по «эффекту домино» после выхода США из него. Об этом 4 июля заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы, конечно, не хотели бы, чтобы под нажимом США за ними последовал кто-то из их союзников, а такой риск есть», — приводит его слова «Интерфакс».

Рябков отметил, что в сложившейся ситуации важно решить вопрос не передачи данных Вашингтону, которые будут в рамках договора получать их союзники. Это будет обсуждаться на виртуальной конференции, которая пройдет 6 июля. Российскую делегацию на ней возглавит Рябков.

«Не ожидаю на этой конференции прорывных договоренностей или решений о том, как можно было бы сохранить договор в его нынешнем виде, то есть обеспечить продолжение участия в нем США. В Вашингтоне решение принято. Разного рода рассуждения о том, что Россия якобы может «повернуть вспять» это решение — это всё для отвода глаз, повторение прежних недостойных приемов в попытке переложить на другого ответственность за собственные действия, несоответствующие требованиям данного договора, как и множества других соглашений», — добавил он.

По словам замминистра, Москва рассматривает все возможные варианты своего дальнейшего участия в ДОН. Рябков подчеркнул, что этот договор является «одной из опор европейской безопасности», поэтому в принятии решений по данному вопросу нет никакого автоматизма. Пока что Россия продолжает процесс «внутреннего анализа» ситуации.

О выходе из ДОНа президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, обвинив Россию в несоблюдении условий договора. Решение вступит в силу через шесть месяцев. В МИД РФ решение США назвали прискорбным (iz.ru)