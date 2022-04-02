Глава департамента Европы Министерства иностранных дел КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной украинского кризиса, передает TACC

«Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс», — сказал он.

Он также отметил, что нормальные торговые отношения Китая с другими странами не должны быть затронуты.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что китайская сторона намерена придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.

Напомним, 24 февраля Россия начала на территории Украины военную спецоперацию по ее «денацификации и демилитаризации», а также для защиты населения Донбасса. После этого страны Запада ввели против РФ жесткие санкции (aif. ru)