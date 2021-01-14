МИД КНР выразил протест США в связи с запретом импорта томатов и хлопка из Синьцзяна

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал заявления об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР сфабрикованной США ложью столетия. Такое заявление он сделал в четверг на регулярном брифинге.

«Китай выражает в связи с этим решительный протест. Так называемый принудительный труд является полностью голословной и выдуманной ложью века, сфабрикованной структурами и лицами из США и других западных стран», — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать запрет США на импорт томатов, хлопка и хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека.

В свою очередь официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил на регулярном брифинге, что китайские власти выражают правительству Соединенных Штатов решительный протест в связи с введением санкций в отношении производителей хлопка и томатов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и предпримут контрмеры для защиты интересов национальных предприятий. «США манипулируют недостоверной информацией и распространяют откровенную ложь, на основании которой оказывают давление на ведомства и предприятия Синьцзяна. Китай выражает по этому поводу решительный протест, — сообщил Гао Фэн. — Мы предпримем все возможные меры, чтобы защитить законные права своих национальных компаний».

По словам представителя, хлопок и помидоры, производимые в СУАР, — важная составляющая международных цепочек поставок. «Ограничительные меры в отношении этой продукции окажут негативное воздействие, поскольку подрывают стабильность», — подчеркнул Гао Фэн.

Чиновник напомнил, что обвинения Вашингтона по поводу насильственной эксплуатации населения в Синьцзяне полностью противоречат действительности. «Мы настаиваем, чтобы власти США немедленно исправили свою ошибку», — подытожил он.

Как сообщило в среду американское министерство внутренней безопасности, Соединенные Штаты ввели запрет на закупку томатов, хлопка и хлопковой продукции в СУАР из-за предполагаемого нарушения прав человека в этом регионе на северо-западе КНР. Импортеры США будут нести ответственность, если закупаемые ими товары окажутся несоответствующими установленным нормам.