МИД КНР прокомментировал слова Помпео о «пустых обещаниях» африканскому народу

Китайские власти считают откровенной клеветой недавнее высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о «закабалении Африки» Пекином в условиях пандемии нового коронавируса и экономического спада в мире. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Подобные заявления Помпео не опираются на реальные факты, это откровенная клевета и очернение репутации нашей страны. Китай выступает решительно против подобных высказываний, — сообщил он на регулярном брифинге. — Надеемся, что США на деле окажут содействие международному сотрудничеству в области борьбы с пандемией, воздержатся от ядовитых политических выпадов и перестанут клеветать на страны, предпринимающие усилия для противодействия вирусу».

По словам дипломата, при взаимодействии с другими государствами китайские власти неизменно занимают «прозрачную и ответственную позицию». Он напомнил, что Пекин учитывает сложную экономическую ситуацию в мире, и правительство КНР уже предприняло меры для того, чтобы облегчить долговое бремя Африки по существующим займам.

«Международное сообщество хорошо понимает, что одни страны на самом деле искренне помогают Африке, а другие пытаются политизировать вопрос долговых обязательств», — подытожил Чжао Лицзянь.(ТАСС)