Заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о спорных ядерных объектах в Иране неточны и основаны на обвинениях со стороны Израиля. Об этом заявил в понедельник в эфире государственного телевидения страны официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Этот отчет не только неточный и игнорирует действия Ирана, но еще и пытается представить сомнительное описание наших дальнейших планов. — отметил он. — В основном он зиждется на обвинениях, в которых, очевидно, прослеживается влияние Израиля».

Дипломат также призвал МАГАТЭ не принимать резолюцию в отношении Ирана. «Мы считаем эту резолюцию неконструктивной. Она негативно скажется на нашем сотрудничестве с МАГАТЭ, а также на переговорах [по ядерной сделке]», — сказал он.

Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства заявил, что Иран до сих пор не смог предоставить достоверные сведения о происхождении частиц урана на трех спорных незаявленных объектах. По его словам, Иран также не проинформировал МАГАТЭ о текущем местонахождении ядерного материала, который был перемещен из Туркузабада в 2018 году.