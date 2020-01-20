МИД Ирана: Тегеран атакует любую территорию, откуда будет исходить угроза

Иран готов нанести удар по любой территории, откуда будет исходить угроза государству. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Любая территория, откуда исходит угроза Ирану или представителю иранского государства, будет подвержена атаке», — сказал он.

По словам Мусави, «[Иран] не до конца отомстил за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана)». «Удар по военной базе США был лишь частью наших ответных шагов», — добавил он.(ТАСС)

| 2020-01-20T17:52:31+00:00 20 января 2020, 19:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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