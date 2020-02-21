МИД Ирана назвал политически мотивированным внесение страны в черный список ФАТФ

Решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) о внесении Ирана в черный список является политически мотивированным действием. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран внесли в черный список, несмотря на все те усилия, которые принимались внутри страны, несмотря на законы и нормы, которые мы стремились соблюдать, — цитирует его агентство IRNA. — Решение ФАТФ является политически мотивированным в интересах Саудовской Аравии, США и Израиля».

По его словам, «в черный список был внесен Иран, который больше других сотрудничает с международным организациями, будучи предельно транспарентным».(ТАСС)

| 2020-02-21T22:33:46+00:00 22 февраля 2020, 03:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss