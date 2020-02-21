МИД Ирана назвал политически мотивированным внесение страны в черный список ФАТФ

Решение группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) о внесении Ирана в черный список является политически мотивированным действием. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран внесли в черный список, несмотря на все те усилия, которые принимались внутри страны, несмотря на законы и нормы, которые мы стремились соблюдать, — цитирует его агентство IRNA. — Решение ФАТФ является политически мотивированным в интересах Саудовской Аравии, США и Израиля».

По его словам, «в черный список был внесен Иран, который больше других сотрудничает с международным организациями, будучи предельно транспарентным».(ТАСС)