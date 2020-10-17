МИД: Грузия закрыла воздушное пространство для военных грузов

«К сожалению, за последние дни на страницах СМИ продолжаются спекуляции по поводу возможности транспортировки военных грузов через воздушное пространство Грузии”. Как сообщает грузинского бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Подчеркивается, что Грузия закрыла свое воздушное пространство для перевозки военных грузов:

”Что касается гражданских и гуманитарных перевозок, Грузия в этой связи полностью выполняет взятые на себя международные обязательства».

МИД призвал все стороны — получателей и отправителей грузов строго контролировать перевозки: «Прежде всего, страны, перевозящие груз, несут ответственность за выполнение гражданских рейсов в соответствии с принципами и стандартами Чикагской конвенции. Согласно этим правилам, умышленное использование гражданских самолетов в военных целях запрещено”.

В заявлении подчеркивается, что в случае выявления каких-либо нарушений или получения доказательств совершения подобных действий, Грузия жестко отреагирует и привлечет нарушителей к ответственности в соответствии с нормами международного права.