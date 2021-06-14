«Это, к счастью, один из тех редких случаев, когда я считаю себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить», — цитирует МИД слова министра.