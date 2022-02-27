«В связи с происходящим вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно предостерегает сограждан от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан республики покинуть РФ», — говорится в сообщении.

С подобным призывом МИД Чехии обратился также к тем согражданам, которые находятся в Беларуси или предполагают отправиться в эту страну.